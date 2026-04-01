В Госдуме проанализировали уловки мошенников: вот что им лучше не говорить

Депутат Немкин перечислил слова, которые не стоит говорить мошенникам.

Источник: Комсомольская правда

Произношение слов «да» или «нет» в телефонной беседе с незнакомцем может быть опасно. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин для РИА Новости.

«Простое “да” может быть вырвано из контекста и использовано как якобы подтверждение согласия на те или иные операции — от оформления услуг до попыток финансовых махинаций», — пояснил парламентарий.

Как отметил депутат, сегодня методы социальной инженерии усложняются. Теперь мошенники специально формулируют вопросы так, чтобы вынудить жертву ответить односложно.

По словам Немкина, технологии голосового синтеза и подмены несут серьезную опасность, поскольку даже недлинные записи голоса могут стать основой для дипфейков.

Ранее KP.RU напомнил о 32 вариантах обмана с обратным перезвоном мошенников.