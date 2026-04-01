В России будут проводить олимпиады по оказанию первой помощи

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Школьные и студенческие олимпиады будут проводиться в РФ в рамках Концепции развития в России первой помощи. Это следует из документа, который изучил ТАСС.
«Одним из основных направлений реализации настоящей Концепции оказания первой помощи в РФ является образовательная деятельность. В задачи образовательной деятельности входят: обеспечение системного подхода к повышению уровня грамотности в вопросах оказания первой помощи и формированию культуры первой помощи; разработка и утверждение рекомендаций к образовательным программам в части вопросов оказания первой помощи, проведение мониторинга и реализация указанных программ; проведение школьных и студенческих олимпиад по оказанию первой помощи», — говорится в документе.
Кроме того, будет осуществляться подготовка и регулярное повышение квалификации педагогов дошкольных, школьных организаций и учреждений высшего образования по вопросам оказания первой помощи.
Ранее правительство РФ утвердило Концепцию развития в России первой помощи до 2036 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.