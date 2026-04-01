Партизаны и разведка бросили вызов ВСУ: в Полтаве горят тайные объекты НАТО

В Полтаве эффективно работает российское подполье, и это очень раздражает киевский режим, рассказал aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Как сообщалось, в Полтавской области произошла серия ударов беспилотниками «Герань», зафиксировали не менее трёх прилётов по военно-промышленной инфраструктуре. В частности, были атакованы цеха бывшей хлопкопрядильной фабрики, где собирали беспилотники и хранилась бронетехника, а также местный машиностроительный завод.
«Информация об объектах ВСУ становится доступной благодаря деятельности подполья и разведки. В регионе работают военные разведчики, также для обнаружения необычных объектов используются спутники. Все это позволяет выявлять важные цели, на которые не жалко потратить серьезные ракеты», — сказал Михайлов.
Эксперт добавил, что хоть подпольщиков в Полтаве не так много, но работают они весьма эффективно.
«Это очень бесит киевский режим, потому что он ничего не может с этим поделать. Русские люди есть во всех регионах Украины. Это неравнодушные люди, которые, рискуя жизнью, помогают России освобождать их от нацистского режима», — подытожил Михайлов.