Президент Ирана Пезешкиан перечислил условия завершения войны с США и Израилем

Иран требует прекращения агрессии США и Израиля для нормализации ситуации.

Источник: Комсомольская правда

Полное прекращение агрессии США и Израиля против Ирана является ключом к нормализации ситуации. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

Пезешкиан в телефонном разговоре с главой Евросовета Антониу Коштой отметил, что любое внешнее вмешательство в ситуацию на Ближнем Востоке приведет к опасным последствиям.

«Решением для нормализации ситуации является прекращение их [США и Израиля] агрессии. Мы ни на каком этапе не стремились к напряженности и войне и обладаем необходимой волей для завершения», — цитирует президента его пресс-служба.

Пезешкиан добавил, что Тегеран требует гарантию, что агрессия не повторится. Он посоветовал странам ЕС пересмотреть свою политику по отношению к Ирану.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении завершить военную операцию против Ирана в течение ближайших двух-трех недель. По его словам, Вашингтон прекратит активные действия независимо от того, заключит Тегеран сделку или нет.

