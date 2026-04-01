Месть Макрону: Иран не простит Франции поставку боевых «Тигров» США

Франция отправила на Ближний Восток четыре вертолета Tiger для борьбы с БПЛА. Генерал-майор Попов отметил, что Макрон таким образом стал участником войны в Иране.

Источник: Аргументы и факты

Франция стала участником конфликта на Ближнем Востоке, решив оказать помощь США и отправить несколько вертолетов Tiger для борьбы с беспилотниками. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль сообщил, что Париж отправил на Ближний Восток четыре ударных вертолета Tiger для борьбы с беспилотниками, усилив военное присутствие в регионе на фоне эскалации вокруг Ирана.

«Если французы уже сказали, что они послали вертолеты, что они помогают, то они начали участвовать в этой бойне. Надо понимать, что иранцы этого не простят», — сказал Попов.

Генерал подчеркнул, что то количество вертолетов, которое Франция отправила на Ближний Восток, не усилит боевой потенциал США и Израиля.

«В плане увеличения боевого потенциала и нанесения какого-то боевого ущерба, даже если бы было 10 вертолетов направлено для якобы противодействия Ирану, это все равно капля в море», — добавил военный.

Ранее генерал Попов заявил, что Франция отправкой вертолетов на Ближний Восток вызовет гнев Ирана и жесткий военный ответ.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше