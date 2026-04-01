Названа причина крушения Ан-26 в Крыму: как разбился самолет с 29 людьми на борту

В этот же день истребитель США F-35 разбился на полигоне в американском штате Невада. При этом пилот смог успешно катапультироваться, в результате чего получил незначительные травмы. Происшествие случилось на закрытой федеральной земле в районе полигона Невады, примерно в 25 милях к северо-востоку от Индиан-Спрингс. Пилот перед крушением доложил о неполадках в системе управления.