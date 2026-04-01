Названа причина крушения Ан-26 в Крыму: как разбился самолет с 29 людьми на борту

Военно-транспортный самолет Ан-26, потерпевший крушение в Крыму, врезался в скалу. Об этом сообщает источник РИА Новости с места событий.
Восстановим хронологию инцидента с военно-транспортным самолетом Ан-26.
31 марта примерно в 18:00 мск, в ходе планового перелёта над Крымом, связь с Ан-26 была потеряна. При этом внешнего поражающего воздействия на борт не оказывалось. Новость об этом в СМИ появилась около 23:00 по мск.
Тогда Минобороны сообщило, что судьбы экипажа и пассажиров пока остаются неизвестными.
Буквально через два часа, около 01:00 по мск, Минобороны обзвонило данные об инцеденте с самолетом Ан-26. По данным ведомства, было найдено место падения военно-транспортного самолета. Жертвами авиакатастрофы стали 29 человек — 23 пассажира и 6 членов экипажа.
Комиссия Минобороны России приступила к работе на месте падения Ан-26. По предварительным данным, поражающего воздействия на борт не было. Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.
Немного времени спустя ТАСС заявил, что пропавший самолет Ан-26 врезался в скалу.
В этот же день истребитель США F-35 разбился на полигоне в американском штате Невада. При этом пилот смог успешно катапультироваться, в результате чего получил незначительные травмы. Происшествие случилось на закрытой федеральной земле в районе полигона Невады, примерно в 25 милях к северо-востоку от Индиан-Спрингс. Пилот перед крушением доложил о неполадках в системе управления.
В провинции Хамадан на западе Ирана потерпел крушение военный самолет. По данным агентства Fars, инцидент произошел в ходе учебно-тренировочного полета. Тогда один из пилотов погиб.
Ранее в Колумбии также произошла авиакатастрофа. По последним данным, жертвами стали 48 человек. На борту военно-транспортного самолета C-130 находились 125 человек, в основном военнослужащие. Самолет разбился вскоре после взлета в районе Пуэрто-Легисамо. Президент Колумбии Густаво Петро указывал, что в больницы были доставлены уже 77 раненых.