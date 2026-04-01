Психолог Андронникова объяснила, почему истории о пропавших захватывают

НОВОСИБИРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Истории о пропавших людях, в том числе исчезновение семьи Усольцевых и бывшего спецназовца Виктора Потаенкова в Красноярском крае, захватывают людей по той же причине, что и сериалы: каждый новый поворот усиливает ожидание развязки, которой все нет. Такой интерес связан со страхом за себя и желанием вернуть чувство безопасности, сообщила ТАСС кандидат психологических наук, декан факультета психологии НГПУ Ольга Андронникова.
«Мы имеем дело не просто с любопытством, мы имеем дело с потребностью человека в предсказуемости мира. Это попытка вернуть хотя бы символический контроль. Истории с незаконченным финалом, а пропавшие люди это всегда неоконченный финал, воспринимаются психикой как угроза. Наш мозг стремится к завершению, и любая история без развязки создает напряжение. Отсутствие ответа воспринимается как белое пятно, которое хочется заполнить, чтобы чувствовать себя в безопасности», — пояснила эксперт.
Людей особенно удерживает в таких историях эффект узнавания, уточнила собеседница агентства. Усольцевы — обычная семья, которая просто пошла в поход, а Потаенков — подготовленный человек с военным опытом. Такой контраст усиливает тревогу: человек невольно примеряет ситуацию на себя и задается вопросом, как бы он сам выжил в подобных обстоятельствах. «Если вот с ним что-то случилось, то вообще, как я-то могу выжить? И тогда читатель бессознательно примеряет ситуацию на себя, возникает целый ряд негативных психоэмоциональных состояний — ужас, страх, гипнотическое напряжение, которое продолжает его удерживать», — пояснила Андронникова.
Когда быстрых ответов от официальных ведомств нет, возникает информационный вакуум, который люди начинают заполнять сами: в мессенджерах, на форумах и в соцсетях, отметила эксперт. По ее словам, в такие моменты они ищут не столько факты, сколько внутреннее успокоение: пока человек следит за развитием событий, у него сохраняется ощущение, что ситуация хотя бы частично находится под контролем.
Этим же объясняется интерес к конспирологическим версиям, в том числе предположениям о похищении семьи Усольцевых НЛО. Такие версии, как отметила Андронникова, возвращают ощущение осмысленности происходящего: если за событиями стоит чей-то замысел, а не слепой случай, значит, с этим якобы можно бороться.
Со временем подобные истории начинают восприниматься как сериал, добавила собеседница агентства. У людей формируется привычка следить за обновлениями, а пропуск новостей вызывает чувство, что упущено что-то важное. С момента пропажи Усольцевых прошло уже полгода, Потаенкова — почти месяц, а развязки нет, и напряжение не спадает. «Каждая новая деталь, находка, свидетельство, новая версия воспринимается не как информация, а как некоторый ключ, который сейчас приведет нас к разгадке. Люди буквально застревают в этом режиме ожидания, потому что психика хочет решить этот вопрос и не может переключиться на другое, пока точка не будет поставлена», — резюмировала Андронникова.
Пропавшие люди в Красноярском крае.
Семья Усольцевых — супруги с пятилетней дочерью — пропала 28 сентября 2025 года, отправившись в поход в горы Буратинка и Мальвинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Известно, что специального туристического снаряжения у них не было, их поиски стали одними из самых масштабных в регионе. Бывший спецназовец, 56-летний Виктор Потаенков, пропал 9 марта 2026 года после прогулки в национальном парке «Красноярские Столбы». Его продолжают искать волонтеры, полиция и спасатели.
Ранее пятикратный чемпион СССР по альпинизму Николай Захаров заявил ТАСС, что эти случаи показали необходимость обучения школьников на уроках ОБЖ ориентированию на местности и строительству укрытий из снега.