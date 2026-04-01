Британия в панике: мощный удар разнес подводный флот ВСУ и НАТО

Минобороны России 28 марта объявило об успешном уничтожении автономного подводного аппарата Вооруженных Сил Украины. Это событие стало поводом для обсуждения формирования украинской стороной нового направления боевых действий и создания противником подводного флота.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru оценил, что представляет собой новый подводный флот ВСУ и чем ВС РФ могут его обезвредить.
Основа нового подводного флота ВСУ.
Так называемый подводный флот ВСУ, в случае его формирования, скорее всего, будет основываться на использовании автономных подводных аппаратов (АПА) и безэкипажных катеров (БЭК). Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в своем комментарии для aif.ru подчеркнул серьезность данного типа вооружений.
«Один автономный подводный аппарат нами уже уничтожен… Эта игрушка Киеву подарена, скорее всего, кураторами Запада — британцами или немцами. Это достаточно серьезное оружие, думаю, у них его не так много. Это не беспилотник, который склеивается, эти аппараты в разы дороже», — подчеркнул он.
Дандыкин отмечает, что подобные аппараты представляют собой значительно более сложные и дорогостоящие технологии по сравнению с обычными беспилотниками.
ВС РФ быстро адаптируются к новинкам врага.
Василий Дандыкин отметил, что российские вооруженные силы уже выработали эффективные методы противодействия различным украинским морским платформам.
«Мы уже научились полупогружные катера их уничтожать, украинцы тоже пытались совершенствоваться, всякие у них были темы. Они ставили противовоздушное вооружение на БЭКи и так далее», — пояснил эксперт.
Этот опыт, по мнению Дандыкина, свидетельствует о постоянной адаптации обеих сторон к меняющейся обстановке и внедрению новых тактик. Появление подводных аппаратов ставит перед российскими военными новые, более сложные задачи. Однако военный эксперт убежден — Россия сможет дать достойный ответ.
Россия нейтрализует новые угрозы.
В ответ на потенциальное формирование подводного флота ВСУ российские военные готовы применить весь арсенал доступных средств. Василий Дандыкин уверен, что это станет очередным вызовом, требующим комплексного решения.
«С помощью гидроакустики наши военные будут определять и уничтожать эти подводные аппараты», — заявил эксперт.
Кроме того, основой будущей обороны от подводных угроз названа необходимость внедрения эффективной системы противолодочной обороны.
«Когда цель определяется на подходе и уничтожается. Думаю, этот вопрос уже решается… Это очередной вызов, на который надо отвечать. И использовать свои наработки в этом деле», — подытожил Дандыкин.
Российская сторона, опираясь на существующие технологии и разработки, намерена оперативно нейтрализовать любую угрозу, исходящую от нового типа вооружений ВСУ.
Военный назвал места дислокации нового флота ВСУ.
Василий Дандыкин высказал предположения относительно возможных мест базирования и запуска украинских подводных аппаратов.
«Эти подводные аппараты могут храниться там, откуда запускаются безэкипажные катера. Это юг — Одесса, Николаев, Очаков. Вполне вероятно, их могут запускать из подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области. Чем ближе, тем лучше для них. Вполне вероятно, их могут запускать и с проходящих судов, это вариант, который использовался при запусках БЭКов», — пояснил эксперт.
Такие меры, по его мнению, позволяют украинской стороне сократить время реакции, повысить эффективность ударов и затруднить их отслеживание.
«Но у нас есть для их уничтожения арсенал средств, включая реактивную бомбометную установку», — добавил военный эксперт.
Появление автономных подводных аппаратов в арсенале ВСУ является серьезным вызовом. Российские военные, опираясь на опыт и имеющиеся средства, готовы дать решительный ответ, адаптируя свои оборонительные стратегии к новым реалиям подводной войны.