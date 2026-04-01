Смерть любимцам Макрона: в Иране объявили жесткую месть «Тиграм» из Парижа

Отправка Францией четырех ударных вертолетов Tiger на Ближний Восток, заявленная как мера по борьбе с беспилотниками и усиление военного присутствия, вызвала резкую реакцию.
Данное решение Парижа, скорее всего, будет воспринято Тегераном как прямое участие в конфликте, что может повлечь за собой непредсказуемые последствия, убеждены эксперты.
Гнев иранского руководства.
По словам заслуженного военного летчика, генерал-майора Владимира Попова, решение Франции отправить вертолеты Tiger вызовет гнев у иранского руководства, армии, КСИР.
«Отправка Tiger вызовет гнев у иранского руководства, армии, КСИР, которые ведут боевые действия и противодействуют этой коалиции на Ближнем Востоке», — сказал aif.ru генерал.
Франция, по мнению эксперта, оказывает помощь, которую Иран может воспринять как прямую агрессию. Это может обернуться плачевными последствиями для Парижа.
«Если французы уже сказали, что они послали вертолеты, что они помогают, то они начали участвовать в этой бойне. Надо понимать, что иранцы этого не простят», — подчеркнул генерал.
Танкеры Франции под прицелом.
Генерал Попов скептически оценил реальную боевую ценность отправленных вертолетов. По его мнению, четыре единицы Tiger, и даже десять, не окажут существенного влияния на расстановку сил в регионе.
«В плане увеличения боевого потенциала и нанесения какого-то боевого ущерба, даже если бы было 10 вертолетов направлено для якобы противодействия Ирану, это все равно капля в море», — констатировал генерал.
Более того, отправка вертолетов может обернуться для Франции серьезными имиджевыми потерями. Эксперт отмечает, что заявления французских властей о борьбе с «представителями иранского народа» могут быть расценены иранской стороной как враждебные.
«Все американцы и европейцы говорят, что они борются с представителями иранского народа, а не самим народом… Ничего подобного. Они еще за это поплатятся», — убежден генерал Попов. Он добавил, что в случае дальнейшей эскалации французские корабли, танкеры под французским флагом также могут стать законной целью для Ирана.
Макрон вымаливает прощение у Трампа.
Попов расценивает отправку французских вертолетов скорее как политический ход, нежели как реальную военную помощь. Это может быть попыткой соответствовать ожиданиям президента США Дональда Трампа, добавил генерал.
«Четыре вертолета — это не очень большая помощь. Скорее, Макрон дал команду создать видимость поддержки Трампа, который заявлял, что Европа осталась в стороне. Для него отказ в помощи разблокировать Ормузский пролив было своеобразной пощечиной со стороны европейских элит… Французы сначала тоже не хотели участвовать, но теперь каждый потихоньку начинает вилять хвостом перед Трампом, исправляться», — сказал он.
Решение Франции может быть продиктовано не столько стратегическими соображениями, сколько стремлением избежать дипломатического давления со стороны Вашингтона.
Вертолеты Eurocopter Tiger, несмотря на свои ударные возможности, являются дорогостоящими машинами. Их потеря в случае ответных действий Ирана будет весьма болезненной для французской армии, что ставит под сомнение целесообразность данной инициативы.