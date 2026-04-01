Иран грозит разрубить военных США: главная новость о войне 1 апреля

Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с aif.ru рассказал, что будет с американскими военными в случае попадания в плен в Иране.
Напомним, заявление КСИР было опубликовано в Telegram-канале Корпуса. Представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари в той же публикации отметил, что Соединенные Штаты и Израиль серьезно ошиблись относительно мощи Ирана.
Зольфагари подчеркнул, что слова о якобы контроле над Ормузским проливом со стороны США и Израиля являются их несбыточной мечтой.
Семенов, комментируя это заявление, отметил, что заявление об отрубании ног является скорее фигурой речи, а не реальной угрозой.
«Думаю, это фигура речи. Что касается пленных американцев, то их должны содержать в соответствующих с международными нормами условиями», — пояснил политолог.
О том, в каких условиях Иран будет содержать израильских и американских военных в случае попадания в плен, ранее рассказал и замглавы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Эксперт подчеркнул, что в случае попадания военных из США и Израиля в иранский плен к ним будут относиться как к обычным военнопленным.
«Иран — суверенное государство, которое придерживается всех норм международного права и, конечно, Женевской конвенции. В данном случае солдат Израиля или США имел бы статус военнопленного и соответствующее содержание. Понятно, что иранский народ преисполнен ненависти к захватчикам, но я сомневаюсь, что к пленным из-за этого стали бы относиться вне рамок закона», — пояснил эксперт.
Ранее Трамп заявил, что не готов объявить о завершении операции против Ирана.
Американский лидер, по словам источников The Wall Street Journal (WSJ), заявил советникам, что хочет завершить войну против Ирана, даже если Ормузский пролив останется закрытым для судоходства.