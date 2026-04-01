Иран грозит разрубить военных США: главная новость о войне 1 апреля

КСИР пообещал отрубить ноги каждому, кто осмелится вторгнуться на территорию Исламской Республики. Что грозит американским военным в плену — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сделал новое заявление на фоне конфликта с США и пообещал отрубить ноги каждому, кто осмелится вторгнутся на территорию Ирана. Политологи, однако, увидели в этом несколько иной подтекст.

Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с aif.ru рассказал, что будет с американскими военными в случае попадания в плен в Иране.

Напомним, заявление КСИР было опубликовано в Telegram-канале Корпуса. Представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари в той же публикации отметил, что Соединенные Штаты и Израиль серьезно ошиблись относительно мощи Ирана.

Зольфагари подчеркнул, что слова о якобы контроле над Ормузским проливом со стороны США и Израиля являются их несбыточной мечтой.

Семенов, комментируя это заявление, отметил, что заявление об отрубании ног является скорее фигурой речи, а не реальной угрозой.

«Думаю, это фигура речи. Что касается пленных американцев, то их должны содержать в соответствующих с международными нормами условиями», — пояснил политолог.

О том, в каких условиях Иран будет содержать израильских и американских военных в случае попадания в плен, ранее рассказал и замглавы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Эксперт подчеркнул, что в случае попадания военных из США и Израиля в иранский плен к ним будут относиться как к обычным военнопленным.

«Иран — суверенное государство, которое придерживается всех норм международного права и, конечно, Женевской конвенции. В данном случае солдат Израиля или США имел бы статус военнопленного и соответствующее содержание. Понятно, что иранский народ преисполнен ненависти к захватчикам, но я сомневаюсь, что к пленным из-за этого стали бы относиться вне рамок закона», — пояснил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что не готов объявить о завершении операции против Ирана.

Американский лидер, по словам источников The Wall Street Journal (WSJ), заявил советникам, что хочет завершить войну против Ирана, даже если Ормузский пролив останется закрытым для судоходства.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше