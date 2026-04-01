Иран дронами атаковал аэропорт Кувейта, загорелись резервуары с авиатопливом

Иран беспилотниками атаковал аэропорт Кувейта. В результате удара по топливным резервуарам возник крупный пожар. Об этом проинформировало местное управление по делам гражданской авиации.
«В результате удара произошло обширное возгорание, спасатели прилагают все усилия для его локализации», — передает слова ведомства агентство KUNA.
В ведомстве сообщили, что предварительно обошлось без пострадавших.
Напомним, что атака на кувейтских аэропорт с помощью БПЛА уже не первая. Ранее в аэропорту после атаки нескольких беспилотников загорелся топливный резервуар.
Накануне иранский президент Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран требует прекращения агрессии США и Израиля для стабилизации ситуации.
В свою очередь президент США Дональд Трамп намерен выступить с обращением к гражданам по теме Ирана 1 апреля.