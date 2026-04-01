Иран дронами атаковал аэропорт Кувейта, загорелись резервуары с авиатопливом

Целью атаки Ирана стали резервуары с авиатопливом в аэропорту Кувейта.

Источник: Комсомольская правда

Иран беспилотниками атаковал аэропорт Кувейта. В результате удара по топливным резервуарам возник крупный пожар. Об этом проинформировало местное управление по делам гражданской авиации.

«В результате удара произошло обширное возгорание, спасатели прилагают все усилия для его локализации», — передает слова ведомства агентство KUNA.

В ведомстве сообщили, что предварительно обошлось без пострадавших.

Напомним, что атака на кувейтских аэропорт с помощью БПЛА уже не первая. Ранее в аэропорту после атаки нескольких беспилотников загорелся топливный резервуар.

Накануне иранский президент Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран требует прекращения агрессии США и Израиля для стабилизации ситуации.

В свою очередь президент США Дональд Трамп намерен выступить с обращением к гражданам по теме Ирана 1 апреля.

