Провал десанта ГУР: перехвачены важные переговоры элиты ВСУ в Запорожье

Российскими военными зафиксирована активность украинских диверсионно-разведывательных групп на степногорском направлении в Запорожской области. Одновременно с этим, по имеющимся данным, ВСУ продолжают оборудовать крупные промышленные объекты в областном центре для длительной обороны, используя опыт, накопленный в ходе боёв за «Азовсталь» в Мариуполе.
Диверсатны ВСУ ищут участок для высадки десанта.
Подразделения радиоэлектронной разведки 58-й армии ВС РФ перехватили переговоры украинских сил специальных операций с командованием. Как сообщил aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитету Владимир Рогов, содержание переговоров свидетельствует об активности ДРГ в западной части Запорожской области, в частности на степногорском направлении.
«В переговорах отчётливо слышно обсуждение сбора информации и поиска “коридоров” для пролёта беспилотников и авиации, — заявил Рогов. — Видимо, они ищут участки, где можно проскочить мимо российских ПЗРК и систем ПВО, чтобы высадить десант и попытаться закрепиться».
По словам эксперта, противник стремится замедлить продвижение российских войск, используя отсутствие сплошной линии боестолкновений с крупными подразделениями. Ситуация напоминает операцию в Покровске, где для заброски спецназа ГУР использовался американский вертолет Black Hawk («Черный ястреб»).
«ВСУ задумали повторить ту авантюру, — отметил Рогов, добавив, что тогда десант был оперативно ликвидирован. — Противник любыми способами пытается остановить наступление ВС РФ. Для этого используется не только создание “мёртвой зоны” из дронов, а также подобные внезапные операции».
Хотят создат красивую медийную картинку.
Анализируя намерения противника, Рогов отметил, что такие действия преследуют не только военные, но и политические цели и являются своег рода PR-акцией.
«Для Зеленского это красивая медийная картинка, которую он сможет предъявить президенту США Трампу, в Европе и всем остальным», — сказал эксперт.
Он добавил, хотя такие действия вряд ли смогут переломить ход боевых действий или остановить освобождение Запорожской области, они дают противнику иллюзию достигнутого результата.
Подземные ходы и подготовка заводов.
Параллельно с действиями ДРГ украинская сторона продолжает оборудование фортификационных сооружений в населенных пунктах и промышленных зонах.
В частности, ВСУ готовят крупные предприятия Запорожья к длительной обороне по примеру мариупольского завода «Азовсталь».
«В самом Запорожье, в областном центре, аналогичные укрепления есть на предприятиях “АвтоЗАЗ” и “Запорожстали”. На этих заводах готовятся к обороне серьёзно», — подытожил Рогов.