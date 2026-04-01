Президент Ирана Пезешкиан назвал условия для прекращения войны с США и Израилем

Иран готов к завершению военного конфликта с Соединенными Штатами и Израилем при условии соблюдения требований исламской республики. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил президент страны Масуд Пезешкиан.
— Иран ни на каком этапе не стремился к напряженности и войне и обладает необходимой волей для завершения конфликта при соблюдении его условий, особенно при наличии гарантий недопущения повторной агрессии, — заявил он во время телефонного разговора с председателем Европейского совета Антониу Кошта, цитирует его иранское агентство IRNA.
Также они обсудили позицию нескольких стран Европы относительно эскалации на Ближнем Востоке и ситуацию в Ормузском проливе.
Пезешкиан подчеркнул, что он закрыт для судов «сторон-агрессоров и их сторонников».