Президент Ирана Пезешкиан назвал условия для прекращения войны с США и Израилем

Иран готов к завершению военного конфликта с Соединенными Штатами и Израилем при условии соблюдения требований исламской республики. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил президент страны Масуд Пезешкиан.

— Иран ни на каком этапе не стремился к напряженности и войне и обладает необходимой волей для завершения конфликта при соблюдении его условий, особенно при наличии гарантий недопущения повторной агрессии, — заявил он во время телефонного разговора с председателем Европейского совета Антониу Кошта, цитирует его иранское агентство IRNA.

Также они обсудили позицию нескольких стран Европы относительно эскалации на Ближнем Востоке и ситуацию в Ормузском проливе.

Пезешкиан подчеркнул, что он закрыт для судов «сторон-агрессоров и их сторонников».

Иран будет атаковать объекты компаний Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, в том числе технологических гигантов Google, Apple, Microsoft и Nvidia, за помощь в нанесении ударов по исламской республике. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции.

