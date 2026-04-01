Мощный ответ за атаки РФ: раскрыты базы морских пиратов ВСУ

ВСУ могут базировать автономные подводные аппараты для подводного флота в Одессе и Николаеве, рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Минобороны РФ 28 марта сообщило об уничтожении автономного подводного аппарата ВСУ силами Черноморского флота. После этого военные эксперты выразили мнение, что ВСУ могут формировать подводный флот.
«Эти подводные аппараты могут храниться там, откуда запускаются безэкипажные катера. Это юг — Одесса, Николаев, Очаков. Вполне вероятно, их могут запускать из подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области. Чем ближе, тем лучше для них. Вполне вероятно, их могут запускать и с проходящих судов, это вариант, который использовался при запусках БЭКов», — сказал Дандыкин.
Он назвал появление подводного флота ВСУ вызовом, на который российской армии нужно отвечать.
«У нас есть для этого арсенал средств, включая реактивную бомбометную установку», — добавил военный эксперт.
По мнению Дандыкина, Киев получил автономные подводные аппараты от Запада в качестве подарка.