Грозят отрубить ноги: что ждет американских военных в плену Ирана

Конфликт между Ираном и США, несмотря на объявленную американским лидером Дональдом Трампом паузу, продолжает набирать обороты. В своем последнем заявлении Корпус стражей исламской революции (КСИР) сделал довольно жесткое заявление и пообещал отрубать ноги каждому, кто вторгнется на территорию Ирана.
Политологи рассказали, может ли угроза КСИР воплотиться в жизнь и что ждет американских военных в иранском плену.
Предупреждение КСИР.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал в своем Telegram-канале довольно жесткое заявление. Представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари отметил, что США и Израиль серьезно ошиблись относительно мощи Ирана.
«Эта стратегическая ошибка американских и сионистских врагов Исламского Ирана унизила их и поставила на путь уничтожения. Они думают, что смогут с помощью информационной войны, демонстрации якобы передового военного оружия и техники, а также терактов против детей, женщин, мужчин заставить могущественный и гордый Иран, который никогда не склонял головы перед врагами, сдаться», — сказал он.
Зольфагари отметил, что контроль США и Израиля над Ормузским проливом так и останется их несбыточной мечтой, а подытожил свою речь довольно четким предупреждением.
«Стойкий народ и их гордые сыновья в вооружённых силах доказали, что отрубят ноги каждому захватчику, ступившему на их землю, и погрузят их в черную пыль и позор», — сказал он.
Что будет с солдатами США и Израиля в плену?
Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов лаконично объяснил aif.ru, что будет с американскими военными в иранском плену. Комментируя это заявление, он призвал не воспринимать угрозу буквально.
«Думаю, это фигура речи. Что касается пленных американцев, то их должны содержать в соответствующих с международными нормами условиями», — пояснил политолог.
Аналогичное мнение выразил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. В случае попадания израильских или американских военных в иранский плен к ним будут относиться как к обычным военнопленным.
«Иран — суверенное государство, которое придерживается всех норм международного права и, конечно, Женевской конвенции. В данном случае солдат МША или Израиля имел бы статус военнопленного и соответствующее содержание. Понятно, что иранский народ преисполнен ненависти к противникам, но я сомневаюсь, что к пленным из-за этого стали бы относиться вне рамок закона», — пояснил эксперт.
Хронология конфликта.
Конфликт между США и Ираном начался из-за ядерной программы Исламской Республики, которую Штаты расценивали как угрозу для национальной безопасности. В 2025 году переговоры по ядерному вопросу зашли в тупик, тогда Трамп поставил Ирану ультиматум: определенные договоренности в течение 60 дней или военная эскалация.
В текущем году переговоры возобновились, но ни к чему так и не привели. Утром 28 февраля силы США и Израиля нанесли удары по более чем 500 целям на территории Ирана. Последний ответил аналогичным ударом по военным базам США и Израиля на Ближнем Востоке.
На фоне конфликта был заблокирован Ормузский пролив, являющийся важнейшим морским коридором для мировой торговли энергоносителями.
Ранее американист Малек Дудаков сообщил, что страны Персидского залива окажутся главными пострадавшими в случае выхода Трампа из ближневосточного конфликта без открытия Ормузского пролива, при этом американский лидер всячески ищет способы сделать это.