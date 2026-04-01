В Израиле нашли могилу возрастом около 2,5 тыс лет, в которой покоятся 89 детей

Массовое захоронение детей обнаружили археологи в Израиле. Находку сделали в древнем городе Азека. Об этом сообщило издание Haaretz.

Источник: Life.ru

По данным исследователей, раскопки проводили в 2012—2014 годах возле водоёма на окраине города. Учёные долго не приступали к анализу из-за чувствительности темы. В могиле обнаружили останки 89 человек, большинство из которых — дети до пяти лет. Более 70 процентов составили младенцы младше двух лет.

Специалисты указали, что на костях не выявили следов насилия. По их оценке, захоронение происходило постепенно в течение десятилетий. Исследователи считают, что речь не идёт о последствиях эпидемии или боевых действий.

Учёные связали находку с особенностями культуры того времени. Они отметили, что в эпоху железного века и в персидский период младенцев часто хоронили отдельно от взрослых, так как общество не воспринимало их как полноценных членов общины.

Некоторые останки принадлежали подросткам и молодым женщинам. Исследователи предположили, что это могли быть случаи смерти при родах. В дальнейшем планируют провести ДНК-анализ, чтобы уточнить происхождение и обстоятельства захоронений.

Ранее в Польше археологи нашли кладбище с необычными погребениями, которые связывают с представлениями о «вампирах». В ряде случаев тела укладывали с камнями на теле или вокруг головы, что, по мнению исследователей, должно было предотвратить «возвращение» умерших. Среди находок оказались останки женщины с тяжёлым заболеванием, изменившим её внешний вид, из-за чего её могли считать опасной. Учёные также обнаружили захоронения детей и беременной женщины с признаками особых ритуалов. Подобные практики связывают с тяжёлыми историческими условиями, эпидемиями и недостатком знаний о болезнях.

