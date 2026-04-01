В Израиле нашли могилу возрастом около 2,5 тыс лет, в которой покоятся 89 детей

Ранее в Польше археологи нашли кладбище с необычными погребениями, которые связывают с представлениями о «вампирах». В ряде случаев тела укладывали с камнями на теле или вокруг головы, что, по мнению исследователей, должно было предотвратить «возвращение» умерших. Среди находок оказались останки женщины с тяжёлым заболеванием, изменившим её внешний вид, из-за чего её могли считать опасной. Учёные также обнаружили захоронения детей и беременной женщины с признаками особых ритуалов. Подобные практики связывают с тяжёлыми историческими условиями, эпидемиями и недостатком знаний о болезнях.