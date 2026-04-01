В Петербурге открывается «Гоголевская неделя»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Наследию знакового русского писателя Николая Гоголя посвятили литературный фестиваль в Петербурге. «Гоголевская неделя» открывается сегодня квизом на знание комедии «Ревизор», которая практически два века не сходит с театральных подмостков, а завершится читкой пьесы в «Доме книги», сообщили организаторы.