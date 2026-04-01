В Петербурге открывается «Гоголевская неделя»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Наследию знакового русского писателя Николая Гоголя посвятили литературный фестиваль в Петербурге. «Гоголевская неделя» открывается сегодня квизом на знание комедии «Ревизор», которая практически два века не сходит с театральных подмостков, а завершится читкой пьесы в «Доме книги», сообщили организаторы.
«Фестиваль “Гоголевская неделя”, приуроченный ко дню рождения писателя, традиционно проводится в начале апреля. Ежегодно он объединяет исследователей и деятелей культуры, чтобы взглянуть на творчество Н. В. Гоголя в контексте современности», — говорится в сообщении.
С 1 по 5 апреля гостей ждут мастер-классы, литературные квизы и лекции.
Ключевым событием станет праздничная программа от Библиотеки Гоголя в Санкт-Петербургском «Доме книги». 5 апреля гости смогут услышать читку «Ревизора», обсудить ее интерпретации и заглянуть за кулисы современных постановок.
Завершением программы станет творческая встреча с художественным руководителем театра Эстрады им. А. Райкина Юрием Гальцевым и режиссером Станиславом Парфеновым.