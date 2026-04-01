«Почувствовать лично»: в ОП предложили Дерипаске поработать шесть дней на заводе

Бизнесмену Олегу Дерипаске предложили поработать на заводе 12 часов в день при шестидневной рабочей неделе. С инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Я категорически против предложения Дерипаски про шестидневную рабочую неделю и 12-часовый рабочий день. Предлагаю ему поработать год-два на своих заводах простым рабочим и почувствовать на себе лично этот график и режим работы», — сказал юрист в интервью ТАСС.
Гриб подчеркнул, что переработки должны оставаться добровольными и оплачиваться в двойном размере. Он напомнил, что право на труд и отдых защищено Конституцией России.
Седьмая статья Конституции гласит: Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь, охрану труда и здоровья людей.
Ранее Дерипаска предложил ввести шестидневную рабочую неделю с графиком с 8:00 до 20:00. Бизнесмен считает, что Россия якобы переживает глубокий кризис, требующий быстрых трансформаций. Он убежден, что переход на такой график поможет быстрее преодолеть текущие вызовы.
Позже академик РАН Геннадий Онищенко выразил поддержку предложению Дерипаски. Он отметил, что такой переход мог бы быть оправдан для некоторых промышленных отраслей. Однако академик подчеркнул необходимость дифференцированного подхода.
В свою очередь депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил, что в России нельзя вводить шестидневную рабочую неделю. Он подчеркнул, что страна должна стремиться к уменьшению рабочих часов, чтобы люди могли больше времени уделять себе, здоровью, спорту и отдыху.
Также председатель СПЧ Валерий Фадеев подчеркивал, что шестидневная рабочая неделя с графиком по 12 часов невозможна для большинства людей. Он уточнил, что такой режим работы физически трудно реализуем, поскольку у людей есть семьи и другие важные дела.
Как сообщал KP.RU, шестидневная рабочая неделя может негативно повлиять на здоровье и работоспособность. Психотерапевт Ирина Крашкина предупредила, что последствия могут проявляться в раздражительности, бессоннице и снижении концентрации.