Омбудсмен Сорока: жители ЛНР в 2022 году чаще всего гибли от ранений

«По Лесной Даче: причиной гибели мирных жителей чаще всего становилась минно-взрывная травма. Но есть там и люди, которые погибли скоропостижно. То есть это брошенные старики, которые погибали без оказания необходимой медицинской помощи — мы всех считаем жертвами украинской агрессии. Потому что человек в нормальных условиях бы выжил, если бы на тот момент (в момент интенсивных обстрелов ЛНР в 2022 году — прим. ТАСС) работала скорая помощь, была бы вода, свет, возможность покупать какие-то лекарства, а так люди оставались один на один со своим здоровьем, со своими проблемами — конечно же, они скоропостижно умирали. Или, опять же, нервная система не переносила того, что было вокруг: инсульты, инфаркты. Есть и пулевые ранения. Особенно в северодонецкой агломерации такое часто встречалось. Ну мы это еще с Метелкино видели, когда в затылок мирным жителям стреляла украинская армия», — сказала она.