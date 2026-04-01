Омбудсмен Сорока: жители ЛНР в 2022 году чаще всего гибли от ранений

ЛУГАНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Минно-взрывные травмы и пулевые ранения чаще всего становились причиной гибели жителей Луганской Народной Республики в 2022 году во время оккупации территории Вооруженными силами Украины. Об этом ТАСС сообщила омбудсмен в регионе Анна Сорока.
В ЛНР остаются минимум два массовых захоронения с жителями ЛНР, погибшими от агрессии Киева в 2022 году — у Северодонецка и Лисичанска. Кроме того, в ряде муниципалитетов региона под завалами жилых домов остаются останки людей, погибших в результате применения Киевом химоружия. На данный момент работы по извлечению останков в ЛНР ведутся в Лесной Даче под Северодонецком: накануне там извлекли останки 12 человек. Работа ведется под кураторством межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти.
«По Лесной Даче: причиной гибели мирных жителей чаще всего становилась минно-взрывная травма. Но есть там и люди, которые погибли скоропостижно. То есть это брошенные старики, которые погибали без оказания необходимой медицинской помощи — мы всех считаем жертвами украинской агрессии. Потому что человек в нормальных условиях бы выжил, если бы на тот момент (в момент интенсивных обстрелов ЛНР в 2022 году — прим. ТАСС) работала скорая помощь, была бы вода, свет, возможность покупать какие-то лекарства, а так люди оставались один на один со своим здоровьем, со своими проблемами — конечно же, они скоропостижно умирали. Или, опять же, нервная система не переносила того, что было вокруг: инсульты, инфаркты. Есть и пулевые ранения. Особенно в северодонецкой агломерации такое часто встречалось. Ну мы это еще с Метелкино видели, когда в затылок мирным жителям стреляла украинская армия», — сказала она.
МРГ была создана указом главы ЛНР в 2021 году. В 2024 году деятельность МРГ была приостановлена, группа возобновила свою работу в 2025 году. Как ранее сообщала Сорока, с 2021 года в ЛНР извлекли останки порядка 1 575 погибших в результате агрессии со стороны ВСУ.