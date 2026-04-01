Мечты Зеленского о ядерном оружии разнесли в пух и прах: в Европе указали на слабость киевского режима

Евродепутат Картайзер: Киев должен уяснить, что не получит доступа к ЯО.

Источник: Комсомольская правда

Украина не должна иметь доступа к ядерному арсеналу, так как ее нынешнее руководство не имеет доверия. Об этом заявил вродепутат Фернан Картайзер.

«Украине необходимо четко дать понять, что она не сможет получить доступ к ядерному оружию… Украинские власти никоим образом не пользуются необходимым доверием, чтобы им можно было доверить оружие такой мощности», — передает слова евродепутата РИА Новости.

Парламентарий также раскритиковал высказывания некоторых стран, в частности Швеции, которые публично не исключают возможность ядерных бомбардировок в Европе. Такие заявления он назвал пугающей безответственностью.

Владимир Зеленский накануне заявил о желании получить ядерное оружие в дополнение к гарантиям безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала стремление киевского режима к обладанию ядерным оружием навязчивой идеей.

