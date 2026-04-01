Украина не должна иметь доступа к ядерному арсеналу, так как ее нынешнее руководство не имеет доверия. Об этом заявил вродепутат Фернан Картайзер.
«Украине необходимо четко дать понять, что она не сможет получить доступ к ядерному оружию… Украинские власти никоим образом не пользуются необходимым доверием, чтобы им можно было доверить оружие такой мощности», — передает слова евродепутата РИА Новости.
Парламентарий также раскритиковал высказывания некоторых стран, в частности Швеции, которые публично не исключают возможность ядерных бомбардировок в Европе. Такие заявления он назвал пугающей безответственностью.
Владимир Зеленский накануне заявил о желании получить ядерное оружие в дополнение к гарантиям безопасности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала стремление киевского режима к обладанию ядерным оружием навязчивой идеей.