В Перми нашли способ добывать литий из воды нефтяных скважин

Традиционно литий добывается путем переработки руды или выпаривания из соленых озер. Оба метода требуют огромных площадей и высоких затрат воды и энергии. Литий также содержится в пластовых водах месторождений — агрессивном растворе, опасном для окружающей среды. На скважинах эту воду выкачивают, очищают и заливают обратно под землю. Авторы предложили метод обработки специальными реагентами и электричеством, который позволяет селективно извлекать из воды литий. Специальная программа, созданная для этого, позволяет автоматизировать процесс.