В Перми нашли способ добывать литий из воды нефтяных скважин

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали уникальный метод извлечения лития из пластовых вод нефтяных месторождений, который не имеет аналогов в мире. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Новое решение позволяет не только получать важный металл, который сегодня импортируется, но и очищать пластовые воды.
«Вместе с углеводородами на поверхность поднимаются миллиарды тонн пластовых вод, которые раньше считали бесполезным продуктом и закачивали обратно, тратя огромные ресурсы. Но эта вода содержит литий. Ученые ПНИПУ разработали технологию, которая позволяет извлекать его прямо на месторождениях, заодно очищая воду. Эффективность составляет 75%, аналогов в мире нет», — сообщили ТАСС в университете.
Традиционно литий добывается путем переработки руды или выпаривания из соленых озер. Оба метода требуют огромных площадей и высоких затрат воды и энергии. Литий также содержится в пластовых водах месторождений — агрессивном растворе, опасном для окружающей среды. На скважинах эту воду выкачивают, очищают и заливают обратно под землю. Авторы предложили метод обработки специальными реагентами и электричеством, который позволяет селективно извлекать из воды литий. Специальная программа, созданная для этого, позволяет автоматизировать процесс.
«Технология прошла лабораторные испытания, в процессе которых авторы сравнивали содержание лития в исходной пробе пластовой воды и в пробе после обработки. Степень извлечения составила больше 75%. Иными словами, из каждых 100 граммов лития, которые были в воде, удалось выделить 75», — также сообщили в ПНИПУ.
Работа над проектом осуществляется в рамках федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».