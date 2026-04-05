Для контроля за детскими аттракционами в Крыму создали Комитет индустрии развлечений

В самом начале эфира он разъяснил, что комитет не является надзорным органом, а представляет собой объединение бизнесменов.
«В первую очередь мы объединяемся, чтобы помогать друг другу и чтобы защищать легальный бизнес, который работает официально», — подчеркнул гость эфира.
И объяснил, что цели организации — выработка единой политики в сфере безопасной эксплуатации аттракционов и детского игрового оборудования, продвижение безопасной эксплуатации посредством взаимодействия со СМИ и в социальных сетях.
«Мы будем проводить определенные мероприятия. Это круглые столы, семинары, форумы, где мы будем освещать определенные проблемы, с которыми сталкивается бизнес в данной индустрии», — пояснил гость студии.
Также он добавил, что уже в апреле комитет проведет первый открытый круглый стол по вопросам выдачи разрешений на размещение аттракционов.
«Мы в первую очередь — представители бизнеса. И по детскому игровому оборудованию важно понимать, что даже не все эксплуатанты знают отличие аттракциона от детского игрового оборудования», — обратил внимание председатель комитета.
Он разъяснил, что аттракционы делятся по степени потенциального биомеханического риска — от RB 1, 2, 3 и 4. Категории от одного до трех подлежат государственной регистрации. Детское же игровое оборудование не подлежит пока что государственной регистрации. И контрольно-надзорного органа, который бы контролировал, тоже нет, хотя требования и в ГОСТах к детскому игровому оборудованию, и в техрегламенте серьезные.
«Те, кто занимается эксплуатацией детского игрового оборудования, должны проходить техническое освидетельствование, иметь у себя обученный персонал, следить за техническим состоянием, а пока это некому контролировать», — рассказал собеседник.
Аттракцион, пояснил Игорь Севеников, должен иметь информационный стенд с государственным регистрационным знаком, выданным инспекцией Гостехнадзора.
«Должна быть информация о последнем проведенном техническом освидетельствовании — когда проведено, кем и дата следующей проверки. Должны быть правила поведения на определенном аттракционе. Если этого нет, если видно даже невооруженным взглядом, что за аттракционом не следят, я вам советую не экономить, обойти его стороной, потому что цена такой экономии будет слишком высокой», — посоветовал специалист.
Он отметил также, что индустрия развлечений в Крыму очень важна.
«Крым — туристический регион. И любой негативный инцидент может сказаться не только на определенном бизнесе, но и вообще на регионе в целом», — подытожил гость студии.