19 бездомных собак отловили в Выксе с начала года

19 бездомных собак отловили специалисты на улицах Выксы с начала 2026 года, сообщается в канале администрации городского округа город Выкса в национальном мессенджере Max.
После отлова животных осматривает ветеринар, потом лечат, обрабатывают от паразитов и стерилизуют. После чего возвращают на место прежнего обитания.
«Чипированные ранее собаки не подлежат повторному отлову, если у них нет признаков агрессии», — подчеркнули специалисты.
Все работы выполняет Госветуправление Кулебак Нижегородской области в рамках муниципального контракта.
Если вы заметили безнадзорное агрессивное животное, незамедлительно позвоните в Единую диспетчерскую службу по телефону: +7 (83177) 3 40 44.
