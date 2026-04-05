19 бездомных собак отловили в Выксе с начала года

После отлова животных осматривает ветеринар, а затем их стерилизуют.

Источник: Время

19 бездомных собак отловили специалисты на улицах Выксы с начала 2026 года, сообщается в канале администрации городского округа город Выкса в национальном мессенджере Max.

После отлова животных осматривает ветеринар, потом лечат, обрабатывают от паразитов и стерилизуют. После чего возвращают на место прежнего обитания.

«Чипированные ранее собаки не подлежат повторному отлову, если у них нет признаков агрессии», — подчеркнули специалисты.

Все работы выполняет Госветуправление Кулебак Нижегородской области в рамках муниципального контракта.

Если вы заметили безнадзорное агрессивное животное, незамедлительно позвоните в Единую диспетчерскую службу по телефону: +7 (83177) 3 40 44.

Напомним, собака укусила оператора I класса АО «Почта России» в Нижнем Новгороде.