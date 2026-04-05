Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР ликвидировал три боевых самолета США с помощью новой ПВО: она доказала эффективность

Представитель ВС Ирана Зольфагари: три самолёта США сбиты новыми системами ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Иран перехватил три американских военных самолета 3 апреля. Тегеран сбил воздушные судна с помощью новых систем ПВО. Об этом уведомил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» ВС Ирана Эбрахим Зольфагари, цитирует IRIB.

Он утверждает, что новая система ПВО ликвидировала также два вертолета армии США. Среди уничтоженных самолетов числятся два A-10 и один F-35.

«Мы обладаем новыми системами ПВО, созданными молодыми учеными и гордыми сынами этой страны, которые одна за другой демонстрируются на практике», — заявил Эбрахим Зольфагари.

Один из пилотов сбитого Тегераном истребителя пропал. Это событие может изменить ход войны в Иране, отмечает The Telegraph. Спасение обоих пилотов подтолкнуло бы США к продолжению или расширению операции. В случае, если летчик оказался в плену, Вашингтон будет вынужден пойти на уступки.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше