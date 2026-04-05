КСИР ликвидировал три боевых самолета США с помощью новой ПВО: она доказала эффективность

Иран перехватил три американских военных самолета 3 апреля. Тегеран сбил воздушные судна с помощью новых систем ПВО. Об этом уведомил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» ВС Ирана Эбрахим Зольфагари, цитирует IRIB.
Он утверждает, что новая система ПВО ликвидировала также два вертолета армии США. Среди уничтоженных самолетов числятся два A-10 и один F-35.
«Мы обладаем новыми системами ПВО, созданными молодыми учеными и гордыми сынами этой страны, которые одна за другой демонстрируются на практике», — заявил Эбрахим Зольфагари.
Один из пилотов сбитого Тегераном истребителя пропал. Это событие может изменить ход войны в Иране, отмечает The Telegraph. Спасение обоих пилотов подтолкнуло бы США к продолжению или расширению операции. В случае, если летчик оказался в плену, Вашингтон будет вынужден пойти на уступки.