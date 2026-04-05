«Время на исходе»: Трамп дал Ирану 48 часов на заключение сделки с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану остается всего 48 часов для заключения сделки или открытия Ормузского пролива. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.
«Помните, как я дал Ирану 10 дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив? Время на исходе: осталось 48 часов до того, как на них обрушится настоящий ад», — написал глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что США смогут открыть заблокированный Ираном Ормузский пролив и значительно заработать на этом. По его мнению, Вашингтон сможет легко забрать нефть. Он отметил, что это стало бы настоящей «рыбалкой» для всего мира.
Глава Белого дома отмечал, что США не нуждаеюся в Ормузском проливе. Трамп уточнил, что Америка не использует акваторию для транспортировки нефти. Он добавил, что открытие пролива должно лежать на тех странах, для которых этот путь является важным для перевозки энергоносителей.
Также Трамп пригрозил, что в случае отказа Ирана от сделки с США, американская сторона уничтожит всех иранских лидеров и ключевых политиков. По его словам, Вашингтон разрушит электростанции и объекты нефтяной инфраструктуры Тегерана.
В настоящее время Иран контролирует проход кораблей через Ормузский пролив из стран, которых он считает недружественными. Проблемы с прохождением испытывают не только суда США и Израиля, но и корабли европейских стран и Японии.
Иран 4 марта разрешил коммерческим судам с гуманитарными грузами и товарами первой необходимости проходить через Ормузский пролив. Соответствующее распоряжение было направлено и.о. замминистра сельского хозяйства Хуманом Фатхи руководству организации портов и морского судоходства страны.
