Малкин преодолел отметку в 1 400 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин преодолел отметку в 1 400 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Юбилейный балл Малкин набрал в домашнем матче против «Флориды», забросив шайбу в большинстве. После этого он оформил дубль. Теперь на его счету 531 шайба и 870 передач в 1 266 играх.
В списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ среди россиян Малкин уступает только форварду «Вашингтона» Александру Овечкину (1 684). В истории «Питтсбурга» результативнее россиянина только канадский нападающий Сидни Кросби (1 756), являющийся капитаном команды, и канадский форвард Марио Лемье (1 723), который уже завершил профессиональную карьеру.
Малкину 39 лет, он выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Россиянин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), признавался лучшим новичком сезона НХЛ (2007), самым ценным игроком регулярного чемпионата (2012) и розыгрыша Кубка Стэнли (2009), становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (2009, 2012). В 53 матчах текущего сезона игрок забросил 16 шайб и сделал 38 результативных передач.
В составе сборной России Малкин стал чемпионом мира 2012 и 2014 годов, серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2005, 2007, 2019) призером турнира. Был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком чемпионата мира 2012 года.