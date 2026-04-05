Врач Мясников сообщил, что большое количество пива может быть смертельно опасно

Врач-терапевт и телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной опасности пива. По его словам, в этом напитке не содержится натрия, который задерживает жидкость, поэтому человек может выпить его большое количество.
— Пивом можно перегрузиться так, что человек может и умереть. Потому что ты выпиваешь, оно не задерживается, а ты его пьешь и пьешь, — объяснил он в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
Почему опасно лечить похмелье алкоголем, рассказала врач-психотерапевт Красногорской клинической больницы Минздрава МО Елена Кунаковская. Состояние похмелья крайне опасно для людей, которые имеют хронические заболевания. По словам врача, в этот период в организме происходят сильные скачки артериального давления, которые могут вызвать инсульт, инфаркт или аритмию.
Чрезмерное потребление пива может не только сказаться на фигуре, но и привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Минздрав предупреждает: алкоголь вредит вашему здоровью.