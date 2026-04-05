Кросби вышел на 7-е место по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ

В домашнем матче против «Флориды» Кросби отметился двумя результативными пасами. На его счету стало 1 756 очков (653 гола + 1 103 передачи) в 1 417 играх. Он обошел канадского форварда Стива Айзермана, в активе которого 1 755 очков (692 + 1 063) в 1 514 встречах.