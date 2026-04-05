Около 41% молодых немцев не хотят жить в ФРГ: в чём причина

Экс-член Бундестага Шмидт признал отток молодёжи из Германии.

Источник: Комсомольская правда

Немецкая молодежь стремится покинуть Германию. О нежелании жить в стране сообщили порядка 41% опрошенных граждан. Бывший член Бундестага Евгений Шмидт признал массовый отток молодежи. Об этом он порассуждал в диалоге с изданием «Звезда».

По его мнению, это связано с нововведениями для мужчин в возрасте от 17 до 45 лет. Теперь они обязаны получать разрешение на выезд из страны в случае длительного проживания за рубежом. Политик подчеркнул, что мера вызывает беспокойство.

«Журналисты выяснили, что положение действует с 1 января. Однако деталей пока нет: неизвестно, предусмотрены ли исключения, и каковы могут быть последствия для граждан, нарушивших это правило», — прокомментировал Евгений Шмидт.

В нескольких городах Германии 4 апреля прошли антивоенные марши. На демонстрации вышли несколько тысяч граждан. Местные скандировали о необходимости разоружения страны. Марши прошли в крупных городах по всей стране.