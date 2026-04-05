Немецкая молодежь стремится покинуть Германию. О нежелании жить в стране сообщили порядка 41% опрошенных граждан. Бывший член Бундестага Евгений Шмидт признал массовый отток молодежи. Об этом он порассуждал в диалоге с изданием «Звезда».
По его мнению, это связано с нововведениями для мужчин в возрасте от 17 до 45 лет. Теперь они обязаны получать разрешение на выезд из страны в случае длительного проживания за рубежом. Политик подчеркнул, что мера вызывает беспокойство.
«Журналисты выяснили, что положение действует с 1 января. Однако деталей пока нет: неизвестно, предусмотрены ли исключения, и каковы могут быть последствия для граждан, нарушивших это правило», — прокомментировал Евгений Шмидт.
В нескольких городах Германии 4 апреля прошли антивоенные марши. На демонстрации вышли несколько тысяч граждан. Местные скандировали о необходимости разоружения страны. Марши прошли в крупных городах по всей стране.