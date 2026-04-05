Летний автобусный маршрут до пляжей Серебряного бора возобновил работу

Сезонный маршрут автобусов № 390 от станции метро «Полежаевская» до пляжа № 3 Серебряного бора возобновил работу с 4 апреля. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Freepik

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина возобновляем работу сезонных маршрутов. Это позволяет москвичам быстро и удобно добираться до водоемов и пляжей столицы в теплое время года. В прошлом году на автобусах маршрута № 390 от станции метро “Полежаевская” до пляжа № 3 Серебряного бора пассажиры совершили более 340 тыс. поездок. С 4 апреля он возобновит свою работу. Интервал движения транспорта составит 10 мин. Обслуживать этот маршрут будут четыре автобуса малого класса», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В автобусах для удобства пассажиров есть системы климат-контроля и USB-разъемы для зарядки телефонов; медиаэкраны с информацией о маршруте и остановках; QR-коды для отзывов о работе транспорта.

