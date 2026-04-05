Летний автобусный маршрут до пляжей Серебряного бора возобновил работу

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина возобновляем работу сезонных маршрутов. Это позволяет москвичам быстро и удобно добираться до водоемов и пляжей столицы в теплое время года. В прошлом году на автобусах маршрута № 390 от станции метро “Полежаевская” до пляжа № 3 Серебряного бора пассажиры совершили более 340 тыс. поездок. С 4 апреля он возобновит свою работу. Интервал движения транспорта составит 10 мин. Обслуживать этот маршрут будут четыре автобуса малого класса», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.