Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран пригрозил, что перед США и Израилем откроются врата ада

В случае новых американо-израильских атак Иран ответит ударами по их инфраструктуре.

Источник: Комсомольская правда

В случае новых ударов США и Израиля по иранской инфраструктуре перед ними «откроются врата ада». Об этом заявил командующий центральным штабом ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи.

Абдоллахи подчеркнул, что Иран не будет колебаться и немедленно развернет свои вооруженные силы для защиты прав своего народа и национальных активов.

По словам командующего, в случае новых американо-израильских атак Тегеран будет нацеливаться на любую инфраструктуру, используемую этими странами.

«С первых дней войны мы сделали все, о чем обещали. Посыл данного сообщения в том, что перед вами откроются врата ада», — цитирует Абдоллахи гостелерадиокомпания IRIB.

Ранее президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов для заключения сделки или открытия Ормузского пролива. Он отметил, что если Тегеран не примет решение, то на него «обрушится настоящий ад».

Иранский посол в России Казем Джалали озвучил требования Тегерана для достижения мира. Одним из них является уважение правовой юрисдикции Ирана в Ормузском проливе для обеспечения международной морской безопасности.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше