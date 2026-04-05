Иран пригрозил, что перед США и Израилем откроются врата ада

Абдоллахи подчеркнул, что Иран не будет колебаться и немедленно развернет свои вооруженные силы для защиты прав своего народа и национальных активов.
По словам командующего, в случае новых американо-израильских атак Тегеран будет нацеливаться на любую инфраструктуру, используемую этими странами.
«С первых дней войны мы сделали все, о чем обещали. Посыл данного сообщения в том, что перед вами откроются врата ада», — цитирует Абдоллахи гостелерадиокомпания IRIB.
Ранее президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов для заключения сделки или открытия Ормузского пролива. Он отметил, что если Тегеран не примет решение, то на него «обрушится настоящий ад».
Иранский посол в России Казем Джалали озвучил требования Тегерана для достижения мира. Одним из них является уважение правовой юрисдикции Ирана в Ормузском проливе для обеспечения международной морской безопасности.