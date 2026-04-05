Молодой человек отправил раненого кота посылкой в Германию без воды и еды

Сотрудники сортировочного центра в Австрии в посылке, которая направлялась в ФРГ, обнаружили раненого кота. Об этом сообщило издание Krone.
Питомца нашли случайно, когда он выскочил из коробки, в которой ему предстояло больше суток находиться без воды и еды. Оказалось, что кота посылкой отправил 20-летний молодой человек, который изначально заявлял, что животное якобы украли.
Владельца кота признали виновным в жестоком обращении с животным и осудили на полгода условно, сказано в статье.
В марте в подмосковной Балашихе неизвестный жестоко убил голубя, вонзив в его грудную клетку обычный карандаш. Инцидент произошел недалеко от детской площадки в микрорайоне Железнодорожный.
Рядом с мертвой птицей находились личные вещи предполагаемого преступника — школьные учебники и тетради ученика четвертого класса местной школы. Эксперты считают, что мальчик специально оставил улики на месте преступления.