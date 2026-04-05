В России разработали ГОСТ на приготовление вареников

В тексте указано, что вареники должны быть изготовлены из пресного теста. Оно может быть сделано из пшеничной, ржаной или гречневой муки. Среди видов блюда выделяются ленивые вареники. Согласно рекомендациям, для их приготовления необходимо смешать тесто с начинкой, раскатать в жгут и нарезать.