В России разработали ГОСТ на приготовление вареников

В России определили стандарты приготовления вареников. ГОСТом разъясняются, в том числе, разновидности этого блюда. Рекомендации содержатся в проекте ГОСТа традиционной русской кухни.
В тексте указано, что вареники должны быть изготовлены из пресного теста. Оно может быть сделано из пшеничной, ржаной или гречневой муки. Среди видов блюда выделяются ленивые вареники. Согласно рекомендациям, для их приготовления необходимо смешать тесто с начинкой, раскатать в жгут и нарезать.
Изготовленное тесто важно раскатать в круглые сочни, а затем уложить внутрь начинку. Как гласит ГОСТ, далее их сворачивают пополам и залепляют края. Начинка для вареников не требует предварительной тепловой обработки, сказано в проекте.
Росстандарт утвердил также ГОСТ на этиловый спирт. Требования вступят в силу 15 апреля. ГОСТ определяет спирт как бесцветную легковоспламеняющуюся жидкость с температурой вспышки не менее 13 градусов.