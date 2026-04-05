Отец Илона Маска Эррол назвал Вашингтон «гетто» в сравнении с Москвой

Исследователь космоса и ядерных технологий, отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол, сравнивая Москву и Вашингтон, заявил, что столица Соединенных Штатов за последние годы пришла в упадок и превратилась в «гетто», хотя раньше была очень красивым городом.
— Округ Колумбия был когда-то очень красивым местом, но теперь это гетто, — заявил он в интервью РИА Новости.
По его словам, на фоне Москвы американская столица сегодня выглядит «дешево» и неухоженно. При этом Маск считает, что проблема связана не с самим городом, а с качеством управления.
Ранее Эррол заявил, что рассмотрел бы Москву в качестве места жительства, если бы ему пришлось выбирать.
Еще в октябре прошлого года отец миллиардера говорил, что Москва является самой впечатляющей столицей в мире, и подчеркивал, что она намного лучше Вашингтона и Лондона.
Эррол Маск также рассказал, что был искренне удивлен разнообразием блюд, предложенных московским заведением. Он сравнил его с меню «мишленовского ресторана».