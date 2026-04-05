Боксер Уайлдер выиграл у Чисоры в Великобритании

ЛОНДОН, 5 апреля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер одержал победу над бывшим претендентом на титул чемпиона мира британцем Дереком Чисорой. 12-раундовый рейтинговый поединок, прошедший в Лондоне, завершился победой Уайлдера раздельным решением судей.
В послужном списке 40-летнего Уайлдера теперь 45 побед (43 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья. Американец одержал вторую победу подряд после серии из двух поражений — от новозеландца Джозефа Паркера решением судей и китайца Чжан Чжилэя техническим нокаутом в 5-м раунде. В июне прошлого года Уайлдер выиграл у соотечественника Тайррелла Энтони Херндона техническим нокаутом в 7-м раунде. Для Уайлдера победа над Чисорой стала третьей в семи последних поединках при четырех поражениях.
Уайлдер владел титулом чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года по февраль 2020-го, защитив его 10 раз. Он расстался с титулом после поражения от британца Тайсона Фьюри техническим нокаутом в 7-м раунде. В 2021 году американец проиграл Фьюри в повторном бою нокаутом в 11-м раунде. Первый бой между соперниками, который прошел в декабре 2018 года, завершился вничью.
42-летний Чисора прервал серию из 3 побед и потерпел 14-е поражение в карьере при 36 победах (23 нокаутом). Британец дважды боксировал за титул чемпиона мира. В 2012 году он проиграл украинцу Виталию Кличко решением судей в поединке за пояс чемпиона мира по версии WBC, а в 2022-м — Фьюри в бою за титул чемпиона мира WBC. Также в 2020 году Чисора уступил еще одному представителю Украины, бывшему абсолютному чемпиону мира в весовой категории до 90,78 кг Александру Усику решением судей. Британский боксер известен скандальным поведением за оплеуху Виталию Кличко, плевок в его брата Владимира, драку с Дэвидом Хэем.