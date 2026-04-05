Боксер Уайлдер выиграл у Чисоры в Великобритании

42-летний Чисора прервал серию из 3 побед и потерпел 14-е поражение в карьере при 36 победах (23 нокаутом). Британец дважды боксировал за титул чемпиона мира. В 2012 году он проиграл украинцу Виталию Кличко решением судей в поединке за пояс чемпиона мира по версии WBC, а в 2022-м — Фьюри в бою за титул чемпиона мира WBC. Также в 2020 году Чисора уступил еще одному представителю Украины, бывшему абсолютному чемпиону мира в весовой категории до 90,78 кг Александру Усику решением судей. Британский боксер известен скандальным поведением за оплеуху Виталию Кличко, плевок в его брата Владимира, драку с Дэвидом Хэем.