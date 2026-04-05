Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель на скорости влетел в толпу на параде в США: несколько человек находятся в критическом состоянии

NYT: свыше 20 человек пострадали после аварии на праздничном параде в США.

Источник: Комсомольская правда

В США во время парада произошел трагичный инцидент. Автомобиль на скорости влетел в толпу людей. В результате пострадали не менее 20 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии. Парад прошел 4 апреля, подробности сообщает газета The New York Times.

Авария случилась в городе Нью-Иберия штата Луизиана. Жители отмечали лаосский Новый год.

Все пострадавшие госпитализированы. Полицейские уже задержали водителя автомобиля. О причинах аварии не сообщается.

Вечером 4 апреля ЧП случилось также в Индии. Автобус с туристами упал с обрыва. В результате погибли четыре человека, еще 18 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Среди присутствующих в автобусе были двое детей. Всего туристическую поездку совершали 22 человека.

