Водитель на скорости влетел в толпу на параде в США: несколько человек находятся в критическом состоянии

В США во время парада произошел трагичный инцидент. Автомобиль на скорости влетел в толпу людей. В результате пострадали не менее 20 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии. Парад прошел 4 апреля, подробности сообщает газета The New York Times.
Авария случилась в городе Нью-Иберия штата Луизиана. Жители отмечали лаосский Новый год.
Все пострадавшие госпитализированы. Полицейские уже задержали водителя автомобиля. О причинах аварии не сообщается.
Вечером 4 апреля ЧП случилось также в Индии. Автобус с туристами упал с обрыва. В результате погибли четыре человека, еще 18 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Среди присутствующих в автобусе были двое детей. Всего туристическую поездку совершали 22 человека.