В южных районах Хабаровского края ожидается потепление, а на севере все еще снег.

В Хабаровском крае в ближайшие сутки сохранится неоднозначная я метеорологическая картина. Синоптики прогнозируют как весеннее потепление на юге, так и зимние температуры в северных территориях, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным спасательного ведомства, юг края встретит день без осадков с дневной температурой до +10 градусов и северо-восточным ветром до 12 метров в секунду. В центральных районах региона существенных осадков не предвидится, за исключением локального мокрого снега; дневной фон составит от +2 до +7 градусов. Ночью в этих районах похолодает до −10 градусов.
Сложнее всего придется жителям севера, где возможен небольшой снег и усиление северо-западного ветра до 14 метров в секунду. В горах ночные температуры могут упасть до −20 градусов, а днем столбик термометра едва преодолеет нулевую отметку.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru