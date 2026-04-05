Актриса сериала «Секретные материалы» Ди Фриман скончалась от рака легких

Актриса Ди Фриман, которая снялась в сериалах «Секретные материалы», «Бесстыжие» и «Декстер», скончалась в 66 лет в Соединенных Штатах. Об этом написало издание Deadline.

Актриса Ди Фриман, которая снялась в сериалах «Секретные материалы», «Бесстыжие» и «Декстер», скончалась в 66 лет в Соединенных Штатах. Об этом написало издание Deadline.

Родственники сообщили о смерти артистки на ее странице в социальной сети. Они рассказали, что Фриман не стало 2 апреля после «храброй и бесстрашной борьбы» с раком легких четвертой стадии.

— Спасибо всем, кто поддерживал Ди во время ее борьбы. Ее поразило, сколько людей заботились о ней и болели за нее. Мы знаем, что она сейчас на небесах, оставаясь той же природной силой, какой она всегда была, — написали близкие.

Фриман родилась в штате Луизиана на юге Соединенных Штатов 6 июня 1959 года. Шесть лет она служила в Корпусе морской пехоты, потом переехала в Японию и работала диджеем на радио. На телевидении Фриман дебютировала в 1995 году, появившись в эпизоде ситкома ABC «Тренер».

После этого актриса снималась во многих сериалах. С 2010 по 2015 год играла одну из главных ролей в пародийном реалити-шоу «Красотка». В последнее время она занималась адаптацией своего моноспектакля в роман, который был вдохновлен историей ее семьи, сказано в статье.