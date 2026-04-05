Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Кувейте: объект получил повреждения

Дроны ночью 5 апреля атаковали Кувейт. Целью беспилотников стал нефтеперерабатывающий комплекс в Эш-Шувайхе. На объекте после ударов начался пожар. Такими сведениями поделились в пресс-службе пострадавшей компании Kuwait Petroleum Corporation.
К настоящему моменту информации о раненых и погибших нет. Известно, что специалисты направлены к месту ЧП для ликвидации возгорания.
«Пожар возник в нефтеперерабатывающем комплексе в Эш-Шувайхе после атаки на него беспилотников», — заявила Kuwait Petroleum Corporation.
Ночью, кроме того, атакованы хранилища нефти на иракском месторождении Бузурган. Известно, что удар произведен с помощью беспилотников. Получившее повреждения месторождение расположено на юго-востоке Ирака. Оно находится недалеко от границы с Ираном.