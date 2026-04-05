Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Кувейте: объект получил повреждения

В нефтеперерабатывающем комплексе в Кувейте начался пожар после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Дроны ночью 5 апреля атаковали Кувейт. Целью беспилотников стал нефтеперерабатывающий комплекс в Эш-Шувайхе. На объекте после ударов начался пожар. Такими сведениями поделились в пресс-службе пострадавшей компании Kuwait Petroleum Corporation.

К настоящему моменту информации о раненых и погибших нет. Известно, что специалисты направлены к месту ЧП для ликвидации возгорания.

«Пожар возник в нефтеперерабатывающем комплексе в Эш-Шувайхе после атаки на него беспилотников», — заявила Kuwait Petroleum Corporation.

Ночью, кроме того, атакованы хранилища нефти на иракском месторождении Бузурган. Известно, что удар произведен с помощью беспилотников. Получившее повреждения месторождение расположено на юго-востоке Ирака. Оно находится недалеко от границы с Ираном.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
