Слуцкий предложил ввести ответственность за навязчивое преследование

Как отметил Слуцкий в беседе с ТАСС, тысячи людей по всей России сталкиваются с навязчивым преследованием как в интернете, так и в реальной жизни. «Абсурдно, что потерпевшие даже не могут обратиться в полицию — действующее законодательство не находит состава преступления в таких деяниях, а уголовное дело возбуждается лишь по факту причинения вреда, до которого, к счастью, дело доходит далеко не всегда», — добавил он.