Слуцкий предложил ввести ответственность за навязчивое преследование

Также лидер ЛДПР считает целесообразным разработать меры превентивной защиты.

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву письмо с предложением закрепить в законодательстве понятие навязчивого преследования, а также ввести ответственность за такие действия и разработать меры превентивной защиты граждан. Документ есть в распоряжении ТАСС.

«Представляется необходимым закрепить на законодательном уровне понятие навязчивого преследования как систематического совершения действий, направленных на установление нежелательного контакта, слежку либо иное вмешательство в частную жизнь лица, вызывающих у него обоснованное чувство тревоги или страха», — написал Слуцкий.

Кроме того, по его мнению, целесообразно ввести самостоятельный состав административного правонарушения за такие действия с возможностью ужесточения наказания вплоть до уголовного в случае повторных нарушений или причинения существенного вреда.

Также парламентарий предложил разработать меры превентивной защиты. Речь идет о возможности вынесения органами внутренних дел ограничений, включая запрет на приближение к потерпевшему и контакты с ним с последующим закреплением этих мер в суде.

Как отметил Слуцкий в беседе с ТАСС, тысячи людей по всей России сталкиваются с навязчивым преследованием как в интернете, так и в реальной жизни. «Абсурдно, что потерпевшие даже не могут обратиться в полицию — действующее законодательство не находит состава преступления в таких деяниях, а уголовное дело возбуждается лишь по факту причинения вреда, до которого, к счастью, дело доходит далеко не всегда», — добавил он.

По словам депутата, навязчивые преследования провоцируют у людей тревогу, страх, панические атаки, депрессию. Жертвы вынуждены менять номера телефонов и адреса в попытках скрыться от преследователя. «Мы должны всеми силами уберечь жителей нашей страны от неадекватных действий в их адрес», — подчеркнул политик.

