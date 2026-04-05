Дибров заявил, что его бывшая жена Полина несчастлива в отношениях с Товстиком

Телеведущий Дмитрий Дибров впервые подробно прокомментировал развод с женой Полиной. По его словам, он не держит зла на экс-жену, но сомневается в ее счастье с новым возлюбленном — бизнесменом Романом Товстиком.
— Со старым пердуном жила, а теперь она с молодым пердуном живет, вот и все! — заявил он в анонсе выпуска шоу «Секрет на миллион» на НТВ.
Дибров признался, что сначала надеялся на возобновление отношений, но брак распался, и теперь он воспринимает счастье Полины как возможную иллюзию.
В марте Дмитрий Дибров появился на Российской национальной музыкальной премии «Виктория» в компании новой спутницы. Он вышел на мероприятие с нутрициологом Екатериной Гусевой, но официально представлять ее журналистам не стал.
Ранее Диброва раскритиковали за неэтичное поведение. Журналист появился в общественном месте с расстегнутой ширинкой. Нарколог и психиатр Василий Шуров отметил, что телеведущий мог быть нетрезв в этот момент. Дело в том, что спиртное блокирует центры поведения, из-за чего человек начинает делать то, «чего ему не хватило».