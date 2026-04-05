Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новостройка по программе реновации появится в Зюзино

Выдан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для возведения жилого дома по программе реновации по адресу: ул. Болотниковская, земельный участок 37. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики и строительства Москвы.

Источник: Freepik

«На юго-западе столицы возведут крупный жилой комплекс на участке площадью 1,35 га. Предельная площадь новостройки составит 85 тыс. кв. м. Важное преимущество проекта — отличная транспортная доступность: дом расположится в пешей доступности от станции метро “Каховская” Большой кольцевой линии. Для будущих жителей предусмотрены современные планировки, развитая инфраструктура внутри двора и максимальное сохранение экологического баланса территории. Проект включает комплексное благоустройство, создание безопасных детских площадок и мест для тихого отдыха. Мы стремимся создать пространство, где комфортно жить семьям с детьми и людям, ведущим активный образ жизни, обеспечивая высокий стандарт городской среды», — цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Новостройка появится вблизи парков «Долина реки Котловки» и «Два медведя», где расположена большая прогулочная зона с зелеными насаждениями. Спортивная инфраструктура представлена площадками, где летом играют в футбол, а зимой заливают каток.