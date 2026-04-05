Новостройка по программе реновации появится в Зюзино

«На юго-западе столицы возведут крупный жилой комплекс на участке площадью 1,35 га. Предельная площадь новостройки составит 85 тыс. кв. м. Важное преимущество проекта — отличная транспортная доступность: дом расположится в пешей доступности от станции метро “Каховская” Большой кольцевой линии. Для будущих жителей предусмотрены современные планировки, развитая инфраструктура внутри двора и максимальное сохранение экологического баланса территории. Проект включает комплексное благоустройство, создание безопасных детских площадок и мест для тихого отдыха. Мы стремимся создать пространство, где комфортно жить семьям с детьми и людям, ведущим активный образ жизни, обеспечивая высокий стандарт городской среды», — цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.