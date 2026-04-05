Военкомы под Ровно брызнули газом в автомобиль с беременной женщиной

Сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата — прим. «ВМ») под Ровно на западе Украины при насильственной мобилизации распылили газовый баллончик в автомобиль, где находилась беременная жена военнообязанного. Об этом в субботу, 4 апреля, написало украинское издание «Страна».

Сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата — прим. «ВМ») под Ровно на западе Украины при насильственной мобилизации распылили газовый баллончик в автомобиль, где находилась беременная жена военнообязанного. Об этом в субботу, 4 апреля, написало украинское издание «Страна».

Баллончик применили против мужчины, который отказывался покидать машину. Позже его вытащили и затолкали в автобус ТЦК.

Все это время женщина говорила, что задыхается. Когда она сказала военкомам, что находится в положении, они стали шутить на этот счет, передает ТАСС.

В тот же день житель украинской Винницы напал с ножом на двух сотрудников ТЦК. Об этом сообщили в местных СМИ. Инцидент случился при задержании мужчины — военные остановили его, чтобы проверить документы, однако тот достал нож и нанес им несколько ножевых ранений.

2 апреля украинец также перерезал горло сотруднику ТЦК во Львове при попытке мобилизации. Кроме того, во время резни пострадали еще несколько человек.

До этого в Полтаве сотрудники ТЦК ворвались в туалет автозаправочной станции, выбили дверь и насильно мобилизовали прятавшегося там мужчину. Защитить его пытались уборщица и девушка-кассир.