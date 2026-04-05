Военкомы под Ровно брызнули газом в автомобиль с беременной женщиной

В тот же день житель украинской Винницы напал с ножом на двух сотрудников ТЦК. Об этом сообщили в местных СМИ. Инцидент случился при задержании мужчины — военные остановили его, чтобы проверить документы, однако тот достал нож и нанес им несколько ножевых ранений.