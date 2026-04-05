Более 300 человек прошли восстановление в областной больнице ЕАО за год

Первое в регионе отделение медицинской реабилитации в Биробиджане отработало год с момента открытия, как сообщает пресс-служба мэрии Биробиджана. Специализированный центр обеспечил квалифицированное восстановление сотням жителей области, столкнувшимся с тяжелыми патологиями и последствиями ранений. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По информации ведомства, за отчетный период медицинскую помощь получили более 300 человек, при этом 202 пациента прошли курс в стационарном звене. С октября прошлого года к работе добавилось амбулаторное направление, что позволило расширить охват нуждающихся в лечении. Для реабилитации используется высокотехнологичный комплекс, включающий физиотерапевтические установки последнего поколения, системы механотерапии с обратной связью и тренажеры для работы над моторикой. Специалисты центра постоянно совершенствуют применяемые методики и наращивают кадровый потенциал, сотрудничая с крупными федеральными клиниками для обмена опытом в области нейрореабилитации.
