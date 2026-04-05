В Росстате рассказали, где средняя зарплата больше всего

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Наибольший средний размер зарплаты в январе 2026 года зафиксирован на Чукотке. Там россияне получают более 220 тыс. рублей. Это следует из данных статистики Росстата, которые есть в распоряжении ТАСС.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике за январь 2026 — Чукотский автономный округ: 223 237 рублей», — говорится в сообщении.
За год сумма выросла практически на 40 тыс. рублей. В январе 2025 года средний размер зарплаты составлял 185 029 рублей, следует из статистики.