В Росстате рассказали, где средняя зарплата больше всего

По данным статистики, жители Чукотки получают в среднем более 220 тыс. рублей.

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Наибольший средний размер зарплаты в январе 2026 года зафиксирован на Чукотке. Там россияне получают более 220 тыс. рублей. Это следует из данных статистики Росстата, которые есть в распоряжении ТАСС.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике за январь 2026 — Чукотский автономный округ: 223 237 рублей», — говорится в сообщении.

За год сумма выросла практически на 40 тыс. рублей. В январе 2025 года средний размер зарплаты составлял 185 029 рублей, следует из статистики.