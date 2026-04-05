В России могут ввести ответственность за навязчивое преследование: что известно

В России предложили внести в законодательство понятие навязчивого преследования и установить ответственность за такие действия. С инициативой выступил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
Парламентарий направил соответствующие письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.
«Закрепить на законодательном уровне понятие навязчивого преследования как систематического совершения действий, направленных на установление нежелательного контакта, слежку либо иное вмешательство в частную жизнь лица, вызывающих у него обоснованное чувство тревоги или страха», — отметил депутат.
Слуцкий добавил, что нужно разработать меры превентивной защиты. Органам внутренних дел разрешить вводить ограничения, такие как запрет на приближение к потерпевшему и установление запрета на контакт с ним.
Ранее KP.RU сообщал, что 36% россиян выражают опасения по поводу слежки через гаджеты. Они боятся, что с помощью камеры телефона можно наблюдать за ними. Участники опроса признаются, что такие мысли вызывают у них беспокойство.