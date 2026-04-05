Отец Маска раскритиковал Вашингтон и заявил о красоте Москвы: теперь столица США выглядит «дешево»

Неоднократно посещавший Россию предприниматель Эррол Маск раскритиковал столицу США. По его словам, Вашингтон похож на «гетто» по сравнению с Москвой. Он заявил о красоте российской столицы в диалоге с РИА Новости.
Отец самого богатого человека в мире Илона Маска отметил, что Вашингтон когда-то был хорошим местом. Однако сейчас он выглядит неухоженным. Предприниматель на этом фоне обвинил демократов в коррупционных действиях. Он считает, что проблема кроется в неумелом управлении.
«Демократы — насколько же они глупы? Они действительно глупы», — заявил Эррол Маск.
Он также сообщил, что Илон Маск с детства читал русскую литературу. Как отметил бизнесмен, интерес к книгам у сына проявился очень рано. К подростковому возрасту Илон Маск самостоятельно прочитал культовые произведения мировой классики. В том числе, миллиардер ознакомился с трудами русских авторов.