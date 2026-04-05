Машина протаранила толпу на параде в США, около 15 человек пострадали

В городе Нью-Айбирия в американском штате Луизиана около 15 человек пострадали, когда машина наехала на участников праздничного парада. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на офис шерифа.
Уточняется, что после того как автомобиль врезался в толпу, некоторые были доставлены в больницу в критическом состоянии. В скорой помощи рассказали, что двух пострадавших доставили в медучреждение на вертолете.
В полиции отметили, что пока не знают, было ли ДТП преднамеренным. Водителя машины задержали и поместили под стражу, говорится в статье.
В британском городе Дерби мужчина въехал в толпу пешеходов в центре города. Об этом 29 марта сообщила местная полиция. В результате инцидента пострадали несколько человек. В полиции добавили, что некоторые пострадавшие получили серьезные травмы, после чего их госпитализировали.
23 марта легковой автомобиль влетел в толпу людей в Калининградской области. В результате аварии пострадали три пешехода. Всех пострадавших госпитализировали.