Машина протаранила толпу на параде в США, около 15 человек пострадали

В городе Нью-Айбирия в американском штате Луизиана около 15 человек пострадали, когда машина наехала на участников праздничного парада. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на офис шерифа.

В городе Нью-Айбирия в американском штате Луизиана около 15 человек пострадали, когда машина наехала на участников праздничного парада. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на офис шерифа.

Уточняется, что после того как автомобиль врезался в толпу, некоторые были доставлены в больницу в критическом состоянии. В скорой помощи рассказали, что двух пострадавших доставили в медучреждение на вертолете.

В полиции отметили, что пока не знают, было ли ДТП преднамеренным. Водителя машины задержали и поместили под стражу, говорится в статье.

В британском городе Дерби мужчина въехал в толпу пешеходов в центре города. Об этом 29 марта сообщила местная полиция. В результате инцидента пострадали несколько человек. В полиции добавили, что некоторые пострадавшие получили серьезные травмы, после чего их госпитализировали.

23 марта легковой автомобиль влетел в толпу людей в Калининградской области. В результате аварии пострадали три пешехода. Всех пострадавших госпитализировали.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше