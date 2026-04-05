Запад пытается сохранить лицо во время кризиса: в МИД оценили идею саммита G7 с арабскими странами

Посол МИД Бердыев счёл встречу Запада с арабскими странами попыткой спасти лицо.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры западных стран придумали, как спасти свою репутацию. Представители государств-членов G7 встретятся с политиками из арабских стран. Этот саммит нужен Западу для спасения лица. Так будущую встречу прокомментировал по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в диалоге с РИА Новости.

Дипломат счел переговоры попыткой симуляции благих намерений на фоне возникшего кризиса. При этом он отметил, что военно-политические вопросы Ближнего Востока не будут разрешены с помощью утратившей авторитет G7. Хаос в регионе был создан самим Западом, добавил посол.

«Очевидно, что есть попытки выстроить общую линию со странами залива, но пока я не вижу серьезных предложений на этот счет. Прежде всего, на мой взгляд, мы наблюдаем ситуацию, при которой и “семерка”, и Запад хотят спасти свое собственное лицо», — пояснил Марат Бердыев.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее указала на связь западной политики с борьбой за ресурсы. По ее словам, европейская демократия опирается не на ценности. Вся ее история тесно связана с экономическими интересами.

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
