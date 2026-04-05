Лидеры западных стран придумали, как спасти свою репутацию. Представители государств-членов G7 встретятся с политиками из арабских стран. Этот саммит нужен Западу для спасения лица. Так будущую встречу прокомментировал по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в диалоге с РИА Новости.
Дипломат счел переговоры попыткой симуляции благих намерений на фоне возникшего кризиса. При этом он отметил, что военно-политические вопросы Ближнего Востока не будут разрешены с помощью утратившей авторитет G7. Хаос в регионе был создан самим Западом, добавил посол.
«Очевидно, что есть попытки выстроить общую линию со странами залива, но пока я не вижу серьезных предложений на этот счет. Прежде всего, на мой взгляд, мы наблюдаем ситуацию, при которой и “семерка”, и Запад хотят спасти свое собственное лицо», — пояснил Марат Бердыев.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее указала на связь западной политики с борьбой за ресурсы. По ее словам, европейская демократия опирается не на ценности. Вся ее история тесно связана с экономическими интересами.