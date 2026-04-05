Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Биробиджане стартовал месячник по санитарной очистке города

Источник: Комсомольская правда

Апрель в столице ЕАО традиционно начался с подготовки к массовым субботникам. Глава города Алексей Кузьмин провел совещание, по итогам которого был определен фронт работ и сформирован список участников экологических акций, как сообщает пресс-служба мэрии города Биробиджана. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Городские власти поставили перед управлением жилищно-коммунального хозяйства задачу по организации логистики: своевременному предоставлению инструментов и вывозу мусора на полигон. Уборочные работы затронут как общественные пространства, так и дворовые территории, находящиеся в ведении управляющих организаций.

При этом муниципалитет переходит к режиму усиленного контроля. Уже на следующей неделе в Биробиджане стартуют плановые рейды. Инспекторы будут проверять, как соблюдаются нормы благоустройства. За игнорирование правил содержания территорий предусмотрены административные наказания в виде штрафов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru